​«Спартак» выбрал поставщика экипировки – источник

«Спартак» выбрал нового поставщика экипировки. Как сообщает телеграм-канал «Ложа прессы», московский клуб сделал выбор в пользу Joma.

Таким образом, Joma будет поставлять экипировку двум топ-клубам Москвы – «Спартаку» и ЦСКА. При этом испанская фирма планирует сотрудничать и с другими клубами, что подчёркивает источник.

После шести туров чемпионата России «Спартак» и ЦСКА занимают второе и третьи места в турнирной таблице, набрав по 13 очков. Лидером Российской премьер-лиги является «Зенит», которому удалось раздобыть 14 зачётных баллов.

Ближайший матч «Спартак» проведёт 27 августа – против «Факела».