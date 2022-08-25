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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​«Локомотив» не вернёт Сёмина – фанатам объяснили, почему

 
25 Августа 2022 • 18:35 Комментировать

«Локомотив» плохо начал новый сезон, и фанаты на недавнем матче Премьер-лиги против «Крыльев Советов» призывали руководителей клуба вернуть на тренерский мостик Юрия Сёмина.

На встрече с представителями руководства представители фан-движения «железнодорожников» говорили о Сёмине. Это подтвердил Иван Крылов, являющийся представителем объединения United South. Впрочем, фанатам объяснили, почему возвращать специалиста, который принёс «Локомотиву» все три чемпионства, клуб не будет.

«Александр Плутник [глава совета директоров «Локомотива»] сказал, что это уважаемый и заслуженный тренер. Заявил, что они периодически общаются. Но сейчас команда должна идти дальше, развиваться по-новому», - высказался Крылов, чьи слова приводит на своих страницах «Спорт-Экспресс».

В настоящий момент главным тренером «Локомотива» является Йозеф Циннбауэр.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Юрий Сёмин Александр Плутник
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