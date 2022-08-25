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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Газзаев считает, что Акинфеев до сих пор лучший вратарь в России

 
25 Августа 2022 • 16:29 Комментировать

Экс-наставник ЦСКА Валерий Газзаев высказался об уровне игры, который демонстрирует Игорь Акинфеев.

«Те скептики, которые не считают Игоря лучшим вратарем России прямо сейчас, не правы», - высказался Газзаев, чьи слова приводит на своих страницах sport24.

По словам Газзаева, ему сложно представить, чтобы какой-то молодой голкипер повторил достижения Акинфеева.

«Игорь - ориентир и пример того, как надо служить своему отечеству, клубу и сборной. Нужно, чтобы он как можно дольше продолжал играть», - рассказал известный тренер.

Стоит напомнить, что после домашнего чемпионата мира, который проходил в 2018 году, Игорь Акинфеев объявил о завершении карьеры в сборной России.

В сезоне 2022/2023 Игорь Акинфеев провёл шесть матчей, в которых пропустил семь голов.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Игорь Акинфеев Валерий Газзаев
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