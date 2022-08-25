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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​«Спартак» раньше запрещал проносить на стадион атрибутику соперников

 
25 Августа 2022 • 15:29 Комментировать

Футбольное общество в России было возмущено, когда «Факел» запретил проносить на стадион атрибутику «Спартака». Команды, как известно, встретятся в седьмом туре Премьер-лиги на ближайших выходных.

«Факел» быстро извинился и внёс пояснение – речь шла не о клубной атрибутике, а о средствах активной поддержки.

Между тем, в сети появился скриншот давней публикации на сайте «Спартака». Летом 2020 года «красно-белые» запрещали проносить на стадион атрибутику «Локомотива», ссылаясь на меры безопасности и санитарный регламент.

Матч между «Факелом» и «Спартаком» стартует 27 августа в 17:30 по московскому времени.

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