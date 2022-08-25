На прошлых выходных ЦСКА обыграл «Ахмат» со счётом 4:2. Константин Кучаев из-за травмы на разминке был заменён прямо перед игрой, но, вопреки регламенту, он числился среди запасных на сайте РПЛ. ЦСКА быстро отреагировал и даже показал фото заявки, в которой Кучаева не было. Таким образом, клуб дал понять, что технического поражения не будет. Теперь же об этом можно говорить официально. На последнем заседании КДК было принято решение о штрафе для московского клуба в размере 15 тысяч рублей. «Армейцев» наказали за нахождение Кучаева на скамейке запасных. В заявке же полузащитника действительно не было.
ЦСКА не накажут техническим поражением – КДК
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