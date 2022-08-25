Пресс-служба «Рубина» объявила об уходе из клуба полузащитника Сеада Хакшабановича. Казанский клуб достиг договорённости с «Селтиком» о полноценном трансфере 23-летнего футболиста.

Отметим, что вторую часть прошлого сезона Сеад Хакшабанович провёл в аренде в шведском «Юргордене». «Рубин» же весной понизился в классе из Премьер-лиги до Первой лиги. Теперь казанцы будут стараться вернуться в элитный дивизион.

За «Рубин» Сеад Хакшабанович провёл 23 матча и забил один гол.

Добавим, что на текущий момент «Рубин» Леонида Слуцкого занимает третье место в турнирной таблице Первой лиги.