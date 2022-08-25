​Капелло назвал российского игрока, способного играть в Европе прямо сейчас

Известный итальянский тренер Фабио Капелло, который в своё время работал со сборной России, назвал российского футболиста, способного выступать в европейском чемпионате.

«Это Матвей Сафонов. Уровень мастерства позволит ему заиграть в европейских топ-клубах прямо сейчас. Он наследник Акинфеева», - высказался Капелло, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

Матвей Сафонов выступает за «Краснодар», воспитанником которого он является. В шести матчах нового чемпионата России голкипер пропустил семь голов.

«Краснодар» на текущий момент располагается на шестой позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Ближайший матч команда проведёт в воскресенье, 28 августа, - против «Торпедо».