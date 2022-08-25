​«Динамо» положило глаз на игрока из АПЛ

Срыв трансфера Эдена Карзева вынуждает «Динамо» выходить на рынок в поиске футболиста в среднюю линию. В сферу интересов московского клуба попал полузащитник Лука Миливоевич, выступающий за «Кристал Пэлас». Об этом рассказывает «Чемпионат» со ссылкой на свой источник.

Сезон 2022/2023 Лука Миливоевич начал как игрок резерва «Кристал Пэлас». В матчах Премер-лиги против «Арсенала», «Ливерпуля» и «Астон Виллы» сербский полузащитник провёл на футбольном поле суммарно всего 34 минуты.

Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают 31-летнего Луку Миливоевича в 4 миллиона евро.