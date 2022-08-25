Благой Георгиев назвал Черчесова лучшим тренером в своей карьере

Бывший полузащитник «Амкара» и «Рубина» Благой Георгиев поделился мнением об экс-наставнике сборной России Станиславе Черчесове, который сейчас возглавляет венгерский «Ференцварош».

Георгиев назвал Черчесова лучшим тренером в своей футбольной карьере.

«Он не только сильный тренер, но также мощный психолог и вообще топовый специалист, потому что умещал в себе все роли», — приводит слова Георгиева Metaratings.

Также 40-летний болгарин отметил, что по-прежнему поддерживает связь с российским тренером.

Георгиев объявил о завершении карьеры в конце 2017 года. Помимо «Амкара» и «Рубина», в России он также выступал за грозненский «Терек» и «Оренбург».