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Благой Георгиев назвал Черчесова лучшим тренером в своей карьере

 
25 Августа 2022 • 14:14 Комментировать
Ференцварош
...
Гонвед
28.08 18:30

Бывший полузащитник «Амкара» и «Рубина» Благой Георгиев поделился мнением об экс-наставнике сборной России Станиславе Черчесове, который сейчас возглавляет венгерский «Ференцварош».

Георгиев назвал Черчесова лучшим тренером в своей футбольной карьере.  

«Он не только сильный тренер, но также мощный психолог и вообще топовый специалист, потому что умещал в себе все роли», — приводит слова Георгиева Metaratings.

Также 40-летний болгарин отметил, что по-прежнему поддерживает связь с российским тренером.

Георгиев объявил о завершении карьеры в конце 2017 года. Помимо «Амкара» и «Рубина», в России он также выступал за грозненский «Терек» и «Оренбург».

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Евро-Футбол.Ру,
Ференцварош Станислав Черчесов Благой Георгиев
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ФЕРЕНЦВАРОШ ГОНВЕД
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