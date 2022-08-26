«Спартак» продал игрока «Зениту» и потерял президента, состоявшийся переход Карцева в «Динамо» отменён: главные трансферы недели

Главные трансферные новости прошедшей недели

Меньше недели осталось до закрытия трансферного окна, поэтому клубы слегка активизировались. Задал темп неделе Леонид Федун, попрощавшийся с московским «Спартаком». «Динамо» тоже только теряло, а «Зенит» пытался приобрести и приобретал. «Евро-футбол.ру» резюмирует итоги прошедшей недели в мире агентов и трансферов. Самые интересные новости и свершившиеся переходы/аренды собраны в нашем дайджесте.

Российская премьер-лига

Активная неделя «Спартака»

Одним из самых тихих клубов в последнее время был московский «Спартак». Быстро завершили трансферную кампанию, назначили Абаскаля и начали строить новую команду. Получалось неплохо, поэтому околофутбольные разговоры были вытеснены результатами. Но долго «Спартак» не смог держать молчание. Понедельник начался с мощнейшей новости – Леонид Федун покинул пост президента, продав все свои акции. Чуть больше 18 лет руководил командой Леонид Арнольдович. Его трансфер на выход, безусловно, можно записать в один из самых значимых для РПЛ-2022/23.

Пока красно-белые ждут, кто же станет новым президентом клуба, «Зенит» не дремлет. Питерцы за одно лето увели двух игроков из лагерь злейшего врага. Правда, второй трансфер получился не столь громким, как переход Зелимхана Бакаева. Тут «Зенит» сработал на перспективу. 18-летний правый защитник Дамир Шайхтдинов перебрался в Санкт-Петербург и заключил контракт на два года. За воспитанника спартаковской академии чемпион России заплатил 34 тысячи евро, на взрослом уровне Шайхтдинов ещё не играл. В прошлом сезоне Дамир провёл 8 за «Спартак-2» в ФНЛ.

«Динамо» только теряет

Не отстают от красно-белых и бело-голубые. Очень активны на трансферном рынке «динамовцы», которые, правда, на этой неделе только теряли. Более того, теряли даже тех, кого только приобрели. 12 августа «Динамо» официально объявило о трансфере полузащитника Эдена Карцева. 22-летний игрок уже прибыл в Москву и начал тренироваться, как его клуб потребовал вернутся. «Маккаби Нетанья» сообщил, что «Динамо» не сумело перевести деньги за полузащитника сборной Израиля, поэтому все договорённости аннулируются. Эдена Карцева в московской команде не будет.

Вскоре покинет «Динамо» и Николо Моро. Хорват получил адресное предложение из Италии и очень активно его лоббирует. «Болонья» намерена арендовать полузащитник с правом дальнейшего выкупа, сейчас бело-голубые пытаются лишь увеличить сумму. Сам Моро уже принял решение, согласовал контракт с «Болоньей» и уведомил «Динамо», что собирается продолжить карьеру в Италии. Переговоры между клубами тоже практически завершены.

«Зенит» тоже борется за израильтянина

И снова про игроков сборной Израиля. «Зенит» тоже ведёт переговоры с «Маккаби», но другим – из Тель-Авива. Цель питерцев – трансфер Оскара Глоха. 18-летний израильтянина стал главной звездой молодёжного Евро, дотащив свою команду до финала. Восторженных отзывов о его игре очень много, поэтому «Маккаби» позволяет себе смело торговаться. Предложение в 4 млн евро уже отвергли, теперь «Зенит» предложил 5, а израильтяне выкатили встречную цифру – шесть миллионов евро.

Европейские чемпионаты

Манчестер нацелен на ещё один сверхдорогой трансфер

Когда смотришь на трансферы в Европе – цены одни, когда игрок переезжает в АПЛ, сумма будто сразу умножается на два. А для «Манчестер Юнайтед» - на три. «Реал» знатно заработал, отдав безусловно топового, но всё-таки 30-летнего Каземиро. Главное, чтобы Флорентино Перес не обратил внимание на новость о покупке Антони. 22-летний бразилец, который в прошлом сезоне чемпионата Голландии, где «Аякс» крушит и доминирует, набрал 8+4 за 22 матча едет в Манчестер. А в обратную сторону отправятся феноменальные 94 (!) миллиона евро. И это ещё «Юнайтед» надеется согласовать трансфер в этот уик-энд, чтобы цена не выросла.

Вслед за Миранчуком «Аталанта» потеряет и Малиновского

Довольно необычный комментарий позволил себе по ходу недели Гасперини: «Аталанта» нуждается в полузащитниках, забивающих больше 6 мячей за сезон». Все инсайдеры Италии сообщают, что у Джан Пьеро конфликт с Малиновским, именно поэтому Руслана собрались продавать. Украинский полузащитник ответил тренеру голом в ворота «Милана», но ситуацию это не спасает. Уже прибыли два покупатель из АПЛ, а бергамаски умеют считать деньги. «Тоттенхэм» Антонио Конте услышал сумму в 30 миллионов евро и ушёл подумать, «Вест Хэм» без сомнений ответил – берём. Вот только теперь думает сам Малиновский, который больше хочет к Антонио Конте.