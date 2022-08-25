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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Чернышов: «Спартак» сравним с «Реалом» и «Барселоной» по значимости»

 
25 Августа 2022 • 11:34 Комментировать

Российский футбольный тренер Андрей Чернышов, поработавший в московском «Спартаке», поделился мнением о «красно-белых». Он сравнил «народную команду» с каталонской «Барселоной» и мадридским «Реалом» по своей значимости.

«Спартак» должен каждый год брать титул. Этот клуб сравним с «Реалом», «Баварией» и «Барселоной» по своей значимости для страны», - приводятся слова специалиста на страницах «РБ Спорта».

Напомним, что на днях у «Спартака» сменился владелец. Леонид Федун сложил с себя полномочия, передав бразды правления компании «Лукойл». Федун руководил «красно-белыми» с 2004 года.

В текущем сезоне Премьер-лиги «народная команда» набрала 13 баллов после шести туров и идет на втором месте в таблице. Следующий матч подопечные Гильермо Абаскаля проведут против «Факела».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Андрей Чернышов
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