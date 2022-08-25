«Лукойл» рассматривает четырёх кандидатов на пост гендиректора «Спартака»

Новые владельцы московского «Спартака» в лице компании «Лукойл» подыскивают нового генерального директора для «красно-белых». Об рапортует «РБ Спорт».

Как информирует источник, новое руководство хочет видеть во главе столичного клуба своего человека. Владельцы уже провели переговоры с четырьмя кандидатами на вакантный пост.

Также сообщается, что изменения на посту генерального директора «Спартака» произойдут не раньше сентября.

В данный момент гендиректором клуба является Евгений Мележиков.

По итогам шести туров Премьер-лиги «красно-белые» занимают второе место в таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на одно очко.