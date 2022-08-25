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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Экс-игрок «Кубани» Чугунов: «Ганчаренко не вытащит «Урал» с таким контингентом футболистов» эксклюзив

 
25 Августа 2022 • 10:27 Комментировать

Экс-игрок краснодарской «Кубани» Александр Чугунов в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым оценил шансы Виктора Ганчаренко поднять екатеринбургский «Урал» из зоны вылета РПЛ.

- Ганчаренко не вытащит «Урал» с таким контингентом футболистов. Другой дело, если он пришёл с тем условием, что руководство пообещало ему усилиться двумя-тремя хорошими игроками. «Уралу» нужна свежая кровь, чтобы люди пришли и хоть как-то повели за собой эту команду. А так, я смотрю, всё очень грустно. Бикфалви? Он тоже игрок зависимый, ему нужен кто-то в пару, чтобы они взаимодействовали между собой. Я думаю, только так у Ганчаренко есть возможность вытащить «Урал» из зоны вылета. А то перерыв в чемпионате будет через месяц, и к этому времени екатеринбуржцы могут уже потерять почти все шансы.

Газинский? Не думаю, что он такой прямо помощник. «Уралу» нужны всё-таки люди с большой мотивацией, с большим уровнем мастерства, которые не когда-то в прошлом были авторитетные, а которые сейчас будут выходить и доказывать, подавать пример, вести за собой других своим поведением в тренировочном процессе и в играх.

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Евро-Футбол.Ру,
Урал Чемпионат России РПЛ Виктор Ганчаренко Александр Чугунов
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