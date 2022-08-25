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Экс-игрок «Кубани» Селин: «Многие рады уходу Федуна, но, может, ему ещё памятник поставят» эксклюзив

 
25 Августа 2022 • 09:08 Комментировать

Бывший полузащитник краснодарской «Кубани» Алексей Селин в разговоре с корреспондентом«Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал уход Леонида Федуна с поста президента московского «Спартака».

- За что критиковали Федуна? За столько лет его правления в «Спартаке» и вливания туда денег команда выиграла всего три трофея, что для такого клуба очень мало. Я не припомню, чтобы у «Спартака» в это время были какие-то финансовые трудности, если не брать последние полгода. «Спартак» позволял себе покупать недешёвых игроков, которых не было возможности приобрести у других российских клубов, но соответствующей отдачи не получалось. Федуна обвиняют в чехарде с тренерами и гендиректорами. Он так и не смог выстроить единый механизм, работающий в едином направлении, в чёткой системе координат, со своей философией, где постоянно бы чувствовалась эта плодотворная работа. Федун принял «Спартак» в те времена, когда наш футбол перестраивался, и было непонятно, что будет. История не имеет сослагательного наклонения, поэтому мы не можем сказать, что было бы, если бы вместо Федуна владельцем «Спартака» в своё время стал кто-то другой. В любом случае спасибо Федуну за то, что он взялся тогда за «Спартак», который впоследствии при нём обрёл наконец свой стадион. Для меня как для болельщика новость об уходе Федуна нейтральная. Я не рад, что он покинул «Спартак», хотя многие болельщики рады. У них есть ожидания, что придёт новый руководитель, и станет лучше. Но всё познаётся в сравнении. Подождём и посмотрим, как будет. Может, Федуну ещё поставят памятник и скажут, каким классным он был управленцем, если, не дай бог, «Спартак» сейчас начнёт валиться. В то же время у меня нет и печали по поводу ухода Федуна. Я воспринимаю это как наступление новой главы в истории нашей «народной команды». Хочется смотреть в будущее «Спартака» с оптимизмом. Надеюсь, он чаще будет претендовать на трофеи и радовать своих болельщиков.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Леонид Федун Чемпионат России РПЛ Алексей Селин
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