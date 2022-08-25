Смородская не хочет видеть Юрана в «Локомотиве»

Ольга Смородская, ранее занимавшая пост президента московского «Локомотива», отреагировала на информацию о возможном приходе в стан «железнодорожников» экс-наставника «Химок» Сергея Юрана.

«Не согласна с таким выбором. У меня есть много причин по этому поводу, но я не собираюсь их озвучивать», - приводит слова Смородской «Спорт День за Днем».

В настоящий момент пост главного тренера «Локомотива» занимает немец Йозеф Циннбауэр. Под его руководством столичный коллектив набрал всего шесть очков в шести турах и занимает 11-е место в таблице Премьер-лиги.

Что касается Юрана, то он бы уволен с поста рулевого «Химок» две недели назад.