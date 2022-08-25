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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Смородская не хочет видеть Юрана в «Локомотиве»

 
25 Августа 2022 • 07:37 Комментировать

Ольга Смородская, ранее занимавшая пост президента московского «Локомотива», отреагировала на информацию о возможном приходе в стан «железнодорожников» экс-наставника «Химок» Сергея Юрана.

«Не согласна с таким выбором. У меня есть много причин по этому поводу, но я не собираюсь их озвучивать», - приводит слова Смородской «Спорт День за Днем».

В настоящий момент пост главного тренера «Локомотива» занимает немец Йозеф Циннбауэр. Под его руководством столичный коллектив набрал всего шесть очков в шести турах и занимает 11-е место в таблице Премьер-лиги.

Что касается Юрана, то он бы уволен с поста рулевого «Химок» две недели назад.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Сергей Юран Ольга Смородская
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