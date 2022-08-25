Футболист «Динамо» прибыл на медосмотр в клуб Серии А

Хавбек московского «Динамо» Никола Моро с каждым днем все ближе к переходу в «Болонью». Согласно информации «Спорт-экспресса», новым местом работы футболиста станет «Болонья».

Источник отмечает, что Моро уже прибыл в Италию для прохождения медицинского осмотра и последующего подписания трудового соглашения. «Болонья» собирается оформить аренду полузащитника с правом последующего выкупа.

Напомним, что игрок присоединился к «Динамо» летом 2020 года. В прошлом сезоне он поучаствовал в 34 поединках за «бело-голубых», в которых отметился двумя забитыми мячами и двумя голевыми передачами.