Абильдгор может сменить «Рубин» на европейский клуб

Датский легионер «Рубина» Оливер Абильдгор может сменить Российскую премьер-лигу на бельгийский чемпионат. По сообщениям «Спорт-экспресса», заинтересованность в трансфере футболиста проявляет брюссельский «Андерлехт». Стороны уже вступили в переговорный процесс.

Напомним, что Оливер пополнил ряды российского клуба в 2020 году, перейдя из «Ольборга». Трудовое соглашение полузащитника с «Рубином» рассчитано до середины 2024 года. Его рыночная стоимость оценивается в семь миллионов евро.

В минувшем сезоне Российской премьер-лиги Абильдгор принял участие в 20 поединках, в которых отметился одним забитым мячом.