Попытка усидеть на двух стульях: Крымским клубам ещё ничего не гарантировано

В среду многие медиа успели дать заголовок о том, что клубы из Крыма и Севастополя будут играть в ФНЛ. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» отмечает, что пока об этом заявлять рано.

В последнее время тема участия крымских клубов в российских соревнованиях стала слишком заметной. Подоплёка известна. Согласно Конституции РФ, Крым является частью России. Однако РФС не спешил включать клубы с полуострова во внутренние турниры, так как позиция УЕФА заключается в том, что это иностранные клубы, и им запрещено играть в соревнованиях других стран. До февраля эта была «спящая» проблема, так как наши коллективы играли в еврокубках. Сейчас российские клубы и сборные дисквалифицированы, так что вроде бояться санкций со стороны УЕФА и ФИФА смысла нет.

Ряд телеграм-каналов сообщали, что на президента РФС Александра Дюкова оказывалось давление по этому поводу: мол, футбольные власти не признают Крым российским, а раз так, то главу организации стоит сменить.

В среду Наиль Измайлов, который в настоящий момент исполняет обязанности президента ФНЛ, заявил, что клубы будут приняты. Если пройдут лицензирование. Позже он добавил, что будет создана рабочая группа, которая проведёт аудит инфраструктуры, экономических, правовых и спортивных критериев. Откровенно говоря, не сказано ровным счётом ничего, а говорить о включении крымских клубов куда-либо ещё очень рано.

Прежде всего, мы понимаем, что футбольный сезон уже начался. Не только розыгрыш всех лиг, но даже и кубка. Таким образом, вопрос о крымских клубах отложен в любом случае до следующего лета, когда будут формироваться составы участников чемпионатов. С одной стороны, теперь претензия к РФС отпала. Их вроде как готовы принять, но не посреди же сезона. С другой стороны, от УЕФА с ФИФА новых претензий не последует, пока же никакие крымские клубы во внутрироссийских соревнованиях не участвуют.

Дальнейший комментарий про создание рабочей группы и вовсе подчёркивает важный момент. Если вдруг в условной Калмыкии или Якутии появится клуб, который захочет выступать во Второй лиге, то надо будет просто пройти лицензирование. Для Крыма же создают рабочую группу, которая будет готовить в том числе отчёт по правовым вопросам.

На самом деле, пока возвращение профессионального футбола на полуостров вовсе не гарантировано. РФС не может просто игнорировать этот вопрос из-за текущей обстановки в стране, но и явно не спешит рвать связь с УЕФА и ФИФА.

Более того, уже объявлено о создании Лиги Содружества, где будут выступать клубы из ЛНР, ДНР, Абхазии, Южной Осетии, Херсонской, Запорожской и Харьковской областей, а также из Крыма и Севастополя. Пока что вообще сложно оценить, насколько эта перспектива выглядит реальной с учётом ситуации в названных регионах. Вот только обращает на себя внимание ещё один момент. Турнир должен пройти с апреля по ноябрь 2023 года, однако несложно посчитать, что соревнование должно закончиться тогда, когда стартует сезон 2023/24. Играть же в двух турнирах крымским клубам едва ли под силу.

В общем, пока слова Наиля Измайлова больше тянут на громкий заголовок, чем на какое-то серьёзное решение. Обидно лишь за крымских футболистов, которые не могут заниматься своей профессиональной карьерой. Известно, что Даниил Хлусевич собирался закончить карьеру в 16 лет, так как в родном Симферополе профессионального футбола нет. Хорошо, что защитник не сдался и через тульский «Арсенал» пробился в «Спартак». Однако сколько ребят завершили карьеру от безысходности?

Роман Андреев