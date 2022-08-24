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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Кавазашвили считает, что Федун не заслуживает памятника у «Открытие Арены»

 
24 Августа 2022 • 19:51 Комментировать

Ветеран «Спартака» Анзор Кавазашвили отреагировал на уход из управления клубом Леонида Федуна. В понедельник было объявлено о завершении сделки по продаже акций «красно-белых» компании «Лукойл».

Кавазашвили поблагодарил Федуна за вложенные деньги, но отметил, что он не заслуживает большего, чем аплодисменты. По словам ветерана «Спартака», команда за годы при Федуне реализовала свои амбиции только на десятую часть.

«Памятника у стадиона он точно не заслуживает. Не могу назвать его великим спартаковцем, а памятники ставят только великим», - высказался Кавазашвили, чьи слова приводит sport24.

За 18 лет под руководством Леонида Федуна «Спартак» завоевал три трофея - трофей РПЛ, кубок России и суперкубок России. 

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Анзор Кавазашвили Леонид Федун
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