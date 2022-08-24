​Канчельскис – о словах Салиховой: «Зарема немного заблудилась»

После ухода Леонида Федуна из «Спартака» его вторая половинка Зарема Салихова, которая активно участвовала в управлении клубом, пожелала новым менеджерам клуба сохранить то, что она смогла построить.

Слова Заремы Салиховой прокомментировал Андрей Канчельскис, который в своё время был игроком сборной России.

«Мне кажется, Зарема немного заблудилась, при всём уважении к ней. Эти слова должен говорить Федун, а не она. Без Федуна она бы ничего не сделала», - поделился своим мнением Канчельскис, чьи слова приводит Metaratings.

Напомним, что теперь все 100% акций «Спартака» принадлежат компании «Лукойл». В ближайшее время в клубе появится новый руководитель и будет выбран новый совет директоров.