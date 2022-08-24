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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Кавазашвили сравнил «Зенит» с «Манчестер Сити»

 
24 Августа 2022 • 18:34 Комментировать

Анзор Кавазашвили, который в своё время выступал за московский «Спартак», высказался о «Зените».

«Зенит» - не народная команда, а сборище олигархов, газовых магнатов. Они не нуждаются в помощи от болельщиков, которые им будут давать по рублю», - высказался Кавазашвили, чьи слова на своих страницах приводит «РБ Спорт».

Анзор Кавазашвили сравнил чемпиона России последних лет с английским футбольным грандом в лице «Манчестер Сити». По словам Кавазашвили, «Зенит» работает по такой же схеме, что и «Манчестер Сити», однако в Англии больше команд высокого уровня, а в России есть только «Зенит».

Ближайший матч РПЛ «Зенит» проведёт в воскресенье, 28 августа. Соперником команды Сергея Семака будет «Урал».

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Манчестер Сити Анзор Кавазашвили
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