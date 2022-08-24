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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​РФС объявил о вхождении Ирматова в состав ЭСК

 
24 Августа 2022 • 18:10 Комментировать

В состав экспертно-судейской комиссии Российского футбольного союза теперь входят девять специалистов. РФС на своём официальном сайте сообщил о вхождении в ЭСК авторитетного в прошлом арбитра из Узбекистана Равшана Ирматова.

Равшан Ирматов завершил судейскую карьеру в 2019 года. В качестве арбитра он работал сразу на трёх чемпионатах мира. 

Напомним, что экспертно-судейская комиссия изучает спорные эпизоды после поступления обращений от клубов. Такие обращения поступают регулярно, поскольку тема судейства в российском футболе остаётся горячей.

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Евро-Футбол.Ру,
РФС Равшан Ирматов ЭСК РФС
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