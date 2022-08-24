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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​ЭСК решила, что игрока «Ростова» Уткина нужно было удалять в матче с «Сочи»

 
24 Августа 2022 • 17:43 Комментировать

На выходных в шестом туре чемпионата России «Ростов» и «Сочи» сыграли вничью – 2:2. Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза рассмотрела эпизод, произошедший при счёте 2:0 в пользу сочинцев. Согласно решению ЭСК, арбитр должен был удалить ростовчанина Даниила Уткина с поля.

В пояснении решения говорится о том, что подкат совершался на высокой скорости, а нога игрока «Сочи» Ангбана была зажата между ног Уткина, что спровоцировало движение на скручивание и излом. Итогом этого подката стала тяжёлая травма футболиста.

Решение о том, что Даниил Уткин должен был получить красную карточку, поддержало большинство членов ЭСК.

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Даниил Уткин
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