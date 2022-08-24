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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

ЦСКА показал речь Федотова в раздевалке после победы над «Ахматом» видео

 
24 Августа 2022 • 16:58 Комментировать

На выходных ЦСКА в рамках шестого тура Премьер-лиги России обыграл «Ахмат» со счётом 4:2. Пресс-служба московских «армейцев» опубликовала видео по мотивам прошедшей игры. В концовке показана речь Владимира Федотова в раздевалке.

«Эмоции такие были… Хотел прийти и ругаться, но здесь столько уважаемых людей – это вас спасло», - с таких слов началось обращение Федотова.

Тренер сказал футболистам, что нельзя терять контроль над игрой. По словам Федотова, для развала команды достаточно того, что один из игроков встаёт на футбольном поле.

«Так получается: один встаёт и всё – вся команда встаёт. Вот так это работает», - отметил тренер.

Дальше Федотов поблагодарил команду на проявленный характер и реализацию моментов.

ЦСКА на текущий момент занимает третье место в таблице РПЛ.


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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Владимир Федотов
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