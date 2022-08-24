​Абаскаль обратился с просьбой к руководству «Спартака»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль обратился к своему начальству с просьбой. Испанский специалист попросил усиление в атакующую линию команды, о чём на своих страницах рассказывает «Спорт-Экспресс».

Ранее в прессе появилась информация о том, что целью «Спартака» является трансфер центрального защитника с рабочей правой ногой. Впрочем, все эти новости не противоречат друг другу.

«Спартак» в шести прошедших турах чемпионата России смог набрать 13 очков. Команда Гильермо Абаскаля занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на один зачётный балл.