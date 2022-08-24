​Мележиков подтвердил интерес «Галатасарая» к Николсону

Евгений Мележиков, занимающий должность генерального директора «Спартака», высказался по поводу слухов о намерении «Галатасарая» подписать форварда Шамара Николсона.

«Мне известно об интересе «Галатасарая», но неизвестно о каких-то договоренностях. Мы не рассматриваем его уход и рассчитываем на Шамара», - высказался Мележиков, чьи слова на своих страницах приводит Metaratings.

Сезон 2022/2023 Шамар Николсон начал как резервист «Спартака». Он выходил на поле пять раз, но суммарно провёл на поле только 114 минут. В отведённое время Николсону не удавалось отметиться результативным действием.

«Спартак» на текущий момент располагается на второй позиции в турнирной таблице российского чемпионата.