​Агент рассказал, когда Пиняев начнёт работать в общей группе

На старте сезона Сергей Пиняев в ходе одной из тренировок «Крыльев Советов» почувствовал недомогание. 17-летний игрок отправился на обследование в клинику, где ему поставили диагноз - левосторонний спонтанный пневмоторакс.

Павел Андреев, агент, который работает с Пиняевым, рассказал о текущей ситуации талантливого полузащитника.

«Пока что Пиняев тренируется по индивидуальной программе. В сентябре должен вернуться на поле, в общую группу. Очень на это надеемся», - высказался Андреев, слова которого на своих страницах приводит «Спорт-Экспресс».

В этом сезоне Сергей Пиняев успел сыграть только в одном матче «Крыльев Советов».