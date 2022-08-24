​Монтес до сих пор не в «Динамо», проблемы с оплатой не решены

С начала августа пресса активно связывает мексиканского защитника Сесара Монтеса с «Динамо». Тем не менее, трансфер до сих пор не был оформлен. По поводу ситуации в очередной раз высказался агент Гелу Родригес, представляющий интересы 25-летнего футболиста.

«Проблемы с оплатой трансфера всё ещё существуют. Мы всячески пытаемся их решить», - высказался Родригес, чьи слова приведены на страницах sport24.

Специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают Сесара Монтеса из «Монтеррея» в 7 миллионов евро. Футболист провёл 23 матча за национальную сборную Мексики и даже смог забить один гол.