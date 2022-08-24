​Стало известно, сколько миллионов рублей заработает чемпион РПЛ

В чемпионате России позади шесть туров. На вершине турнирной таблицы располагается «Зенит», который становился чемпионом в каждом из четырёх последних сезонов, но ситуация плотная – «Спартак» и ЦСКА отстают всего на балл, а «Динамо» и «Ростов» - на два балла.

Между тем, в руки «Чемпионата» попала информация о призовых выплатах по итогам сезона. Оказывается, чемпион России получит 815,4 миллиона рублей. Это на 362% больше, чем в прошлом сезоне.

Обладателю серебряных медалей Российской премьер-лиги положено чуть более 782 миллионов рублей, а бронзовому призёру – почти 749 миллионов рублей.