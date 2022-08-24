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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Названа цель «Спартака» на трансферном рынке

 
24 Августа 2022 • 14:20 Комментировать

Трансферное окно в России остаётся открытым, и клубы продолжают работать в направлении усиления своих составов. Как сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа», целью «Спартака» является подписание центрального защитника с рабочей правой ногой. По данным источника, московский клуб активно трудится в этом направлении.

Напомним, что в руководстве «Спартака» произошли серьёзные изменения. Леонид Федун ушёл из управления клубом, и теперь все акции «красно-белых» принадлежат компании «Лукойл». В ближайшее время в «Спартаке» появится новый руководитель и новый совет директоров.

После шести туров «Спартак» располагается на второй строчке в турнирной таблице РПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Трансферы футбола - лето 2022
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