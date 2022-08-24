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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Новые боссы «Спартака» приняли несколько решений по футболистам

 
24 Августа 2022 • 14:16 Комментировать

В начале недели было объявлено о том, что теперь все 100% акций «Спартака» находятся в собственности «Лукойла». Леонид Федун же покинул клуб после 18 лет управления им.

Согласно данным телеграм-канала «Вы кого мне притащили?!», новые боссы «Спартака» уже успели принять несколько решений по футболистам. Так, руководители заморозили процесс продления трудового соглашения с Александром Селиховым и процесс подписания Юрия Горшкова и Романа Ежова из «Крыльев Советов». В каждом из этих случаев сделки были почти завершены.

Напомним, что ближайший матч РПЛ «Спартак» проведёт 27 августа – против «Факела» на выезде.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Александр Селихов Лукойл Роман Ежов Юрий Горшков
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