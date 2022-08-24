Кержаков: «Сейчас у меня нет ни одного предложения»

Бывший нападающий «Зенита» Александр Кержаков заявил, что в данный момент у него нет ни одного предложения по тренерской работе. Напомним, что экс-форвард «Севильи» находится в статусе свободного агента после ухода из «Пари НН».

«Сейчас у меня нет ни одного футбольного предложения», – цитирует молодого специалиста «Спорт день за днём».

Кержакова ранее связывали с работой в «Торпедо», но Александр утверждает, что не получал никаких предложений от «автозаводцев». На старте сезона сразу три команды РПЛ сменили тренера: «Торпедо», «Урал» и «Химки». Ни один из перечисленных клубов не сделал Кержакову предложение.