Карпин высказался о трансфере Норманна в «Локомотив»

Наставник «Ростова» Валерий Карпин высказался относительно возможного трансфера норвежского полузащитника Матиаса Норманна в московский «Локомотив».

«Впервые слышу об этой новости. Мнения пока никакого нет. Общался ли с Норманном? Все вопросы к клубу», - передает слова специалиста «Спорт-экспресс».

Ранее в СМИ появилась новость, что «железнодорожники» рассматривают Норманна в качестве альтернативы французу Алексису Бека Бека.

В прошлом сезоне норвежец выступал на правах аренды за английский «Норвич». Матиас принял участие в 23 поединках Премьер-лиги, записав на свой счет один забитый мяч и две голевые передачи.