Бывший игрок краснодарской «Кубани» Александр Чугунов в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал борьбу за чемпионство в нынешнем сезоне РПЛ.

- В этом году чемпионат у нас слабый, будем говорить откровенно. Даже когда чемпионом становился «Зенит», мы говорили, что у него игры нет, а сейчас вообще грустно на него смотреть. Бразильцы тоже такие, что без беготни и желания они мало чем отличаются от наших. А когда они начинают претендовать на какой-то класс, как в игре с «Торпедо», получается, что никто не может ни отдать, ни забить, ни обострить ничего.

Я не думаю, что «Зенит» в этом году особо наладит игру и будет сильно превосходить оппонентов. За счёт того, что «Зенит» сбавил обороты, из-за какого-то везения, судейских ошибок будет конкуренция, я думаю, за лидерство. Но только потому что «Зенит» позволяет. А чтобы посмотреть и сказать, что есть несколько серьёзных команд, такого нет. Но по крайней мере какой-то прогресс всё равно видно у ЦСКА. Может быть, не прогресс, а желание, вдохновение. Видно, что люди стараются. «Спартак», мне кажется, не очень готов сейчас.