Геркус предлагал Кержакова на пост главного тренера «Торпедо»

И. о. президента московского «Торпедо» Илья Геркус рассказал о том, что хотел видеть на посту наставника команды экс-рулевого «Пари НН» Александра Кержакова.

«Мы обсуждали разные кандидатуры на замену Александру Бородюку. Правда то, что Кержакова предложил я. Говорить о лоббировании было бы преувеличением», - передают слова руководителя «РИА Новости».

Напомним, что по итогу пост главного тренера команды занял Николай Савичев. Он сменил у руля столичного коллектива Александра Бородюка.

После шести туров «автозаводцы» занимают последнее место в турнирной таблице Премьер-лиги.