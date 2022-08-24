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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Геркус предлагал Кержакова на пост главного тренера «Торпедо»

 
24 Августа 2022 • 12:33 Комментировать

И. о. президента московского «Торпедо» Илья Геркус рассказал о том, что хотел видеть на посту наставника команды экс-рулевого «Пари НН» Александра Кержакова.

«Мы обсуждали разные кандидатуры на замену Александру Бородюку. Правда то, что Кержакова предложил я. Говорить о лоббировании было бы преувеличением», - передают слова руководителя «РИА Новости».

Напомним, что по итогу пост главного тренера команды занял Николай Савичев. Он сменил у руля столичного коллектива Александра Бородюка.

После шести туров «автозаводцы» занимают последнее место в турнирной таблице Премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Александр Кержаков Илья Геркус
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