Биатлонист Тихонов предложил переименовать РПЛ: «Премьер – это уровень Месси и Роналду, а не наш дворовой»

Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов предложил переименовать Российскую премьер-лигу. Бывший биатлонист считает, что это название не соответствует уровню чемпионата.

«Играют как чайники по третьему разряду, а называются Премьер-лигой. «Премьер» – это уровень Роналду и Месси, а не наш дворовый», – цитирует Тихонова «РБ Спорт».

Напомним, что российские клубы не примут участие в следующем розыгрыше еврокубков из-за санкций от УЕФА.

После 6 туров в РПЛ лидирует действующий чемпион страны в лице петербургского «Зенита». «Сине-бело-голубые» имеют в активе на два очка больше, чем «Спартак» и ЦСКА.