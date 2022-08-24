Норманн может перейти в московский топ-клуб

Норвежский полузащитник Матиас Норманн, правами на которого владеет «Ростов», может продолжить карьеру в одном из московских клубов. Об этом сообщается на страницах «Спорт-экспресса».

По сведениям источника, скандинавский футболист попал в сферу интересов столичного «Локомотива». «Железнодорожники» рассматривают его в качестве альтернативы французу Алексису Бека Бека, перешедшему в «Ниццу».

Этим летом Матиас был близок к трансферу в итальянский «Лечче», однако сделка сорвалась в последний момент.

В прошлом сезоне Норманн выступал в аренде за «Норвич». Он провел 23 матча в АПЛ, забил гол и отдал два ассиста.