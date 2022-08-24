Силкин - о трансфере Моро: «Это потеря для «Динамо»

Российский футбольный специалист Сергей Силкин, поработавший в московском «Динамо», высказался о трансфере полузащитника «бело-голубых» Николо Моро в итальянскую «Болонью».

«Это потеря для «Динамо». Моро - ключевой игрок в центре поля. Для меня было ожидаемо, что он уйдет», - приводит слова специалиста «Спорт-экспресс».

Напомним, что Николо выступает за московский коллектив с лета 2020 года. В прошлом сезоне полузащитник принял участие в 34 поединках, отметившись двумя забитыми мячами и двумя голевыми передачами.

В стартовавшем розыгрыше Российской премьер-лиги Моро провел пять поединков и сделал два результативных паса.