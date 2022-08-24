Подмосковные «Химки» завершили летнюю трансферную кампанию. Об этом поведал член наблюдательного совета клуба Роман Терюшков.

«Мы уже закончили трансферную кампанию и укомплектовались. Думаю, вряд ли кто-то еще появится в футбольном клубе», - передает слова представителя клуба ТАСС.

После шести туров Российской премьер-лиги подмосковный коллектив набрал семь баллов и располагается на девятом месте в турнирной таблице.

Следующий поединок «Химки» сыграют на выезде против «Сочи». Встреча состоится в пятницу, 26 августа. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.