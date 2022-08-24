В «Зените» рассказали о восстановлении Клаудиньо

Футбольный функционер Александр Медведев, занимающий пост генерального директора петербургского «Зенита», высказался насчет восстановления бразильского полузащитника команды Клаудиньо.

«Восстановление идет по плану», - передает слова Медведева «Спорт-экспресс».

Напомним, что бразильский полузащитник получил травму в поединке четвертого тура чемпионата России против грозненского «Ахмата». На восстановление Клаудиньо понадобится от четырех до пяти недель.

В нынешнем розыгрыше чемпионата России 25-летний хавбек отметился одним голом и двумя ассистами в четырех поединках.