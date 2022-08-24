Генич назвал инициатора ухода Федуна из «Спартака»

Популярный футбольный комментатор Константин Генич поделился мнением об уходе Леонида Федуна из московского «Спартака». По его мнению, инициатором это решения была Зарема Салихова.

«Не исключаю, что Зарема и стала инициатором. Ее максимально раздражает российский футбол и все, что в нем происходит», - передает слова Константина «Спорт-экспресс».

Напомним, что на этой неделе компания «Лукойл» приобрела 100 процентов акций московского клуба.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги «Спартак» идет на втором месте в турнирной таблице, набрав 13 баллов. Следующий поединок подопечные Гильермо Абаскаля проведут против «Факела» 27 августа.