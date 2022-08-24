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Агент Дзюбы: «Получил звонок от коллег: «Кейн сломался, Моуринью хочет подписать Артёма»

 
24 Августа 2022 • 10:54 Комментировать

Леонид Гольдман, агент нападающего «Адана Демирспор» Артёма Дзюбы, рассказал о несостоявшемся переходе клиента в «Тоттенхэм».

«Лежу на пляже, звонок от коллег из агентства Мендеша из Португалии: «Кейн сломался. Моуринью хочет купить на замену Дзюбу», – цитирует Гольдмана Sport 24.

Агент добавил, что в тот момент «Зенит» отказался отпускать своего лидера посреди сезона, вследствие чего переход не состоялся.

Напомним, что на днях Дзюба стал новичком турецкого «Адана Демирспор». Россиянин уже успел отметиться за команду дебютным голом в ворота «Фенербахче». Тем не менее, это не помешало «канарейкам» одержать победу 4:2.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Жозе Моуринью Артём Дзюба Гарри Кейн Адана Демирспор Леонид Гольдман
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