Агент высказался о будущем Новосельцева

Футбольный агент Александр Клюев, который представляет интересы защитника Ивана Новосельцева, высказался относительно планов своего клиента.

«Скоро услышите всю конкретику. Мы ведем работу по трудоустройству как на российском, так и на зарубежном рынке», - приводятся слова агента на страницах «Спорт-экспресса».

30-летний футболист сейчас находится в статусе свободного агента. Его последним клубом был тульский «Арсенал».

В минувшем сезоне Новосельцев принял участие в 15 поединках Российской премьер-лиги, в которых забил один гол и получил четыре желтые карточки.