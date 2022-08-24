Агент Дзюбы назвал российский клуб, в который Артём перешёл бы, если бы сорвались все варианты за границей

Агент Леонид Гольдман рассказал о том, в какой российский клуб мог отправиться нападающий Артём Дзюба. Напомним, что несколько дней назад форвард заключил контракт с «Адана Демирспор».

«Если бы в этом случае «Рубин» всё ещё проявил бы интерес, Артём в России пошел бы именно туда, помочь Леониду Слуцкому, с которым он очень хорошо общается», – цитирует Гольдмана Sport 24.

Напомним, что этим летом у Дзюбы закончился контракт с петербургским «Зенитом». Казанский «Рубин» с недавних пор выступает в Первой лиге под руководством Леонида Слуцкого, который в прошлом сезоне не смог удержать клуб в элитном дивизионе.https://sport24.ru/news/football/2022-08-24-agent-nazval-rossiyskiy-klub-kuda-dzyuba-pereshelby-yesliby-sorvalis-vse-varianty-za-granitsey