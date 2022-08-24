Агент Дзюбы – о причинах перехода в «Адана Демирспор»: «Одним из факторов стало то, что клуб купил Ракицкого»

Леонид Гольдман, агент нападающего «Адана Демирспор» Артёма Дзюбы рассказал об одной из причин перехода клиента в турецкую команду. Напомним, что россиянин уже успел отметиться голом в дебютном матче за клуб против «Фенербахче».

. «Одним из факторов стало то, что клуб купил Ракицкого, с которым Артем несколько лет играл в «Зените», – цитирует Гольдмана Sport 24

Ракицкий ранее покинул петербургский «Зенит», после чего свободным агентом перешёл в «Адана Демирспор», хотя в прессе ходили слухи о возможном возвращении украинца в донецкий «Шахтёр».

Также отметим, что Дзюбой интересовались и другие клубы из чемпионата Турции, но игрок выбрал именно «Адану Демирспор».