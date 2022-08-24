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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Мишнов может войти в руководство «Спартака»

 
24 Августа 2022 • 09:57 Комментировать

Генеральный директор спортивного клуба «Лукойл» Антон Мишнов может получить место в руководстве московского «Спартака», об этом сообщается на страницах Metaratings.ru.

Как отмечает источник, его кандидатура рассматривается на случай, если не получится договориться с другими кандидатами.

Напомним, что пару дней назад стало известно о покупке «Лукойлом» 100% акций «красно-белых». С 22 августа Леонид Федун не является владельцем «народной команды».

После шести туров «Спартак» набрал 13 баллов и располагается на втором месте в турнирной таблице Премьер-лиги. Следующий матч «красно-белые» сыграют на выезде с «Факелом».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва антон мишнов
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