Мишнов может войти в руководство «Спартака»

Генеральный директор спортивного клуба «Лукойл» Антон Мишнов может получить место в руководстве московского «Спартака», об этом сообщается на страницах Metaratings.ru.

Как отмечает источник, его кандидатура рассматривается на случай, если не получится договориться с другими кандидатами.

Напомним, что пару дней назад стало известно о покупке «Лукойлом» 100% акций «красно-белых». С 22 августа Леонид Федун не является владельцем «народной команды».

После шести туров «Спартак» набрал 13 баллов и располагается на втором месте в турнирной таблице Премьер-лиги. Следующий матч «красно-белые» сыграют на выезде с «Факелом».