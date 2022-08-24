Агент раскрыл планы Николсона в «Спартаке»

Футбольный агент Ненад Портега, который представляет интересы форварда московского «Спартака» Шамара Николсона, рассказал о дальнейших планах своего клиента в стане «красно-белых».

«Шамар будет бороться с Соболевым за место в стартовом составе. И делать он будет это по спортивному принципу, никак иначе», - передает слова агента «Спорт-экспресс».

Напомним, что ямайский нападающий пополнил ряды «красно-белых» зимой текущего года, перебравшись из бельгийского «Брюгге». Шамар подписал с москвичами контракт до середины 2026 года.

В нынешнем сезоне Николсон принял участие в пяти матчах чемпионата России, не отметившись голевыми действиями.