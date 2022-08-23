​Ари: Если новое руководство «Спартака» захочет, они могут позвать нас с Дзюбой

Экс-игрок «Спартака» Ари Феррейра дал комментарий по поводу ухода Леонида Федуна, руководившего клубом на протяжении 18 лет.

Ари выразил надежду на то, что перестановки в руководстве пойдут «Спартаку» на пользу. По словам футболиста, Федун всегда будет ассоциироваться с «красно-белыми».

«Если новое руководство «Спартака» захочет двух нападающих, которые тоже делали историю клуба, то я и Дзюба можем быть полезны», - иронично высказался Ари, чьи слова приводит ТАСС.

Ари в настоящий момент выступает за бразильский «Атлетико Сеаренсе», а Артём Дзюба – за турецкий «Адана Демирспор».

Отметим, что теперь все акции «Спартака» находятся в собственности компании «Лукойл».