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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Ари: Если новое руководство «Спартака» захочет, они могут позвать нас с Дзюбой

 
23 Августа 2022 • 19:41 Комментировать (1)

Экс-игрок «Спартака» Ари Феррейра дал комментарий по поводу ухода Леонида Федуна, руководившего клубом на протяжении 18 лет.

Ари выразил надежду на то, что перестановки в руководстве пойдут «Спартаку» на пользу. По словам футболиста, Федун всегда будет ассоциироваться с «красно-белыми».

«Если новое руководство «Спартака» захочет двух нападающих, которые тоже делали историю клуба, то я и Дзюба можем быть полезны», - иронично высказался Ари, чьи слова приводит ТАСС.

Ари в настоящий момент выступает за бразильский «Атлетико Сеаренсе», а Артём Дзюба – за турецкий «Адана Демирспор».

Отметим, что теперь все акции «Спартака» находятся в собственности компании «Лукойл».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Артём Дзюба Леонид Федун Ари Феррейра
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Комментарии (1)
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redwhite1959
23 Августа 2022 в 20:22
Позовут если только мячи из-за ворот подавать!((
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