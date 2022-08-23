​Карпин заявил, что не таит обид на Федуна

Бывший рулевой «Спартака» Валерий Карпин заявил, что не таит обид на экс-руководителя клуба Леонида Федуна. Накануне функционер вышел из управления «красно-белыми», продав свои акции компании «Лукойл».

В своё время Леонид Федун назвал Валерия Карпина «сбитым лётчиком». Наставник «Ростова» ответил на вопрос о тех словах.

«*** [блин], вы что, издеваетесь, какая обида может быть у меня? Миллион раз уже всё сказано было», - высказался Карпин, чьи слова приводит «РБ Спорт».

В настоящий момент Валерий Карпин готовит «Ростов» к домашнему матчу Премьер-лиги против ЦСКА. Команды сразятся в воскресенье, 28 августа.