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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Карпин преуменьшил фигуру Федуна в российском футболе

 
23 Августа 2022 • 19:06 Комментировать

Леонид Федун руководил «Спартаком» на протяжении 18 лет. Теперь он ушёл, продав акции клуба компании «Лукойл». Экс-тренер «красно-белых» Валерий Карпин дал комментарий по поводу ухода Федуна из управления «Спартаком». Нынешний наставник «Ростова» преуменьшил фигуру Федуна в российском футболе.

«Для меня Федун - не знаковая фигура для российского футбола. Федун и Федун. Ещё раз: ну, ушёл и ушёл - дальше то что?» - высказался Карпин, чьи слова приводит на своих страницах «РБ Спорт».

При этом Карпин назвал Федуна «молодцом», говоря о времени в «Спартаке» и вложенных в клуб деньгах.

Напомним, что за 18 лет при управлении Леонида Федуна «Спартак» пополнил клубный музей тремя трофеями. Речь о чемпионском трофее РПЛ, кубке России и суперкубке России.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Валерий Карпин Леонид Федун
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